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İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazı reddedildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 233 hakim ve savcının itirazı reddedildi.

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İhraç edilen 233 hakim ve savcının itirazı reddedildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSYK Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi.

Konuya ilişkin 27-29 Aralık'ta toplanan Kurulun incelemeleri sonucunda meslekten ihraç edilen 233 hakim ve savcının itirazı reddedildi. Böylece bu kişiler hakkındaki ihraç kararı kesinleşmiş oldu.

Bu kişilerden daha önce süre yönünden itirazı reddedilen 3'ünün başvurusu yeniden değerlendirilerek esastan ret kararı verildi. 2 kişinin yakınlarınca yapılan itirazın ise taraf sıfatı bulunmaması nedeniyle reddedildiği ancak şahsen de başvuruda bulunduklarının belirlenmesi üzerine yeniden değerlendirilerek talebin esastan reddedildiği belirtildi. 5 kişinin yeniden inceleme talebi ise süresinde başvuru yapılmadığından reddedildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesinin HSYK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca FETÖ ile irtibatı ve iltisakı belirlenen hakim ve savcılar önce meslekten uzaklaştırılmış, ardından ihraç edilmişti.

HSYK Genel Kurulu, daha önce de ihraç edilen hakim ve savcılardan 3 bin 165'inin itirazını reddetmiş ve bu kişilerin ihracı da kesinleşmişti. AA

Etiketler: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, HSYK, hakim, savcı, fetullahçı terör örgütü, fetö soruşturması
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