İhraç edilen 13 öğretmene FETÖ gözaltısı

Zonguldak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen 5'i kadın 13 öğretmen gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Zonguldak, Isparta, Osmaniye, Niğde, Ankara, Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8, Isparta'da, Kayseri, Niğde, Osmaniye ve Ankara'da birer kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.G, Y.Ö.K, U.A, E.H.N, A.G, F.P, S.S, Y.K, F.Ç, A.S.U, H.H, E.B. ve R.Ç. sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. AA