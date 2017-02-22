İhraç edilen 12 jandarma personeli gözaltında

İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen eski 12 jandarma personeli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün jandarma içindeki yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan eski 12 askeri personele yönelik operasyon başlattı.
İzmir, Tunceli, Niğde, Tokat, Sakarya, Yozgat ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.