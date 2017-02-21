İhraç edilen 11 öğretmen gözaltına alındı

Malatya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 11 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli İstanbul, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak ve Diyarbakır'da FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İllerde 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin ise arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. AA