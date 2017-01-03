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İhraç edilen 10 öğretmen gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 10 öğretmen gözaltına alındı.

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İhraç edilen 10 öğretmen gözaltında

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 öğretmen gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 9'unun işlemleri devam ediyor.

Zanlıların, Kanun Hükmünde Kararname ile bir süre önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Etiketler: fetö, PDY, fetö soruşturması
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