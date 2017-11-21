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Buradasınız : » » İHH'dan İran ve Irak'taki depremzedelere yardım

İHH'dan İran ve Irak'taki depremzedelere yardım

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Irak ve İran'da meydana gelen deprem sonrasında iki ayrı bölgeye ulaşarak, 60 bin depremzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

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İHHdan İran ve Iraktaki depremzedelere yardım

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren tüm acil yardım birimlerini teyakkuz haline geçiren İnsani Yardım Vakfı (İHH) ise Irak ve İran’a ulaşarak toplamda 60 bin depremzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

İHH, Irak'ta 50 bin, İran’da ise 10 bin depremzedeye çadır, battaniye ve kumanya sağladı. 

Ekipler, Irak’ta 150 çadır, bin 700 battaniye, 950 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirerek, 3 ayrı yardım tırını bölgeye gönderdi.

İran’a ise 2 ton hurma, 2 bin 16 adet balık konserve, bin 512 adet fasulye konserve, 300 adet çadır ve battaniye, 200 adet hasır, 50 adet soba, 46 koli çocuk bezi ve 4 koli de kadın pedi ulaştırdı.

Yardımlar devam edecek

İHH İnsani Yardım Vakfı Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, Irak’a günde bin kişiye sıcak yemek çıkartan mobil fırını gönderdiklerini söyledi.

Yakın zamanda sıcak yemek üretimine başlayacak mobil aşevinin bir ay boyunca aktif bir şekilde Iraklıların hizmetinde olacağını ifade eden Kaya, ayrıca gelen bağışlara göre İran’daki acil yardım çalışmalarını devam ettirerek gıda, battaniye ve çadır yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Hayırseverlerin, bütün GSM operatörlerinden "DEPREM" yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak, depremzedelere 5 lira bağışta bulunabilecekleri bildirildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Irak, İHH, depremze
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