İHH Genel Başkan Yardımcısı Demir'den Arakan açıklaması

İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, "Arakan'da yaşananları eğer kalbimizde ruhumuzda hissetmiyorsak imanımızı sorgulamamız lazım. Kamplarda 3-4 metrekare yerde yaşam mücadelesi veriyorlar. İslam ümmetinin çamura saplandığı yer orası." dedi.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Demir, İslam coğrafyasının Arakan'daki Müslümanlara sahip çıkamadığını anlattı.

Demir, "Bu katliamın belki de en önemli sebebi maalesef İslam dünyasının parçalanmışlığıdır. Pakistan, Hindistan, Bangladeş Müslümanların en yoğun yaşadığı coğrafya ve orada toplamda 600 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Burası tarihte tek devletti. İngilizler nasıl Arakan'ı Budistlere bırakmışsa Hindistan coğrafyasını da parçalayarak üç devletin kurulmasını sağladı. Buradaki devlet parçalanmasa 600 milyondan fazla Müslüman nüfusunun yaşadığı bir ülkenin yanında bu katliamı kimse yapamazdı ama paramparça olan bir İslam coğrafyasından bahsediyoruz." diye konuştu.

Demir, şöyle konuştu:

"Kamplarda 600-700 bin Arakanlı yaşıyor. Bir elma için insanlar kavga ediyor çünkü insanlar aç ve yiyecek hiçbir şeyleri yok. Suriyelilerin en büyük avantajı Türkiye gibi bir ülkeyle komşu olmaları. Ama Arakanlılar için en büyük problem Bangladeş gibi İslam dünyasının en fakir ülkesiyle komşu olmaları. Bangladeş nüfusuna göre İslam dünyasının en fakir ülkesi. Arakanlılar orada şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. İslam dünyası ise maalesef seyrediyor. Arakan İslam coğrafyasının unutulmuş bir bölgesi. Arakan'da yaşananları eğer kalbimizde ruhumuzda hissetmiyorsak imanımızı sorgulamamız lazım. Kamplarda 3-4 metrekare yerde yaşam mücadelesi veriyorlar. İslam ümmetinin çamura saplandığı yer orası. Aslında nehirde boğulan, zulme tecavüze uğrayan ümmet, katliamı yaşayan ümmetin ta kendisi."

Sosyal medyada Arakan'daki zulümle ilgili yanlış fotoğrafların paylaşıldığını da vurgulayan Demir, bu nedenle katliamın anlatılmasında sıkıntı yaşandığını, bununla ilgili paylaşımlara dikkat edilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın ise "Maalesef her zulüm sonrasında yardım faaliyetleri yapıyoruz. Yardımın ötesinde yapılması gereken çok şey var. Buna da İslam devletlerinin ve yöneticilerinin çözüm üretmesi, ortak bir akıl ortaya koyması, buna yönelik çalışmalar ortaya koyması gerekiyor. Ama duyarlı olan İslam ülkelerinde yardımlaşma faaliyetlerinin yoğunlaştığını ama zulmün ortadan kaldırılmasına yönelik ortak akıl oluşturmada ne kadar girişimde bulunulursa bulunulsun bir sonuç elde edilemediğini üzülerek şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı. AA