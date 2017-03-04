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Buradasınız : » » İhbarcının başına 'devlet kuşu' kondu

İhbarcının başına 'devlet kuşu' kondu

Maliye Bakanlığı, vergi muhbirlerini ihya etmeye devam ediyor. Buna göre geçen yıl vergi kaçakçılarını ihbar eden 240 kişiye 3,1 milyon lira ihbar ikramiyesi ödendi.

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İhbarcının başına devlet kuşu kondu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında ihbarcılara ikramiye ödenmeye devam ediyor.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, 1905 sayılı kanun uyarınca geçen yıl içinde ihbarda bulunan 240 kişiye toplam 3 milyon 142 bin 130 liralık ihbar ikramiyesi ödendi.

Ödenen ikramiye 2015 yılında 6 milyon 45 bin 626 lira olarak gerçekleşirken, ihbarcı sayısı 338 olarak belirlenmişti.

Benzer şekilde 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin lira, 2013'te 462 muhbir 7 milyon 105 bin lira, 2012'de 196 muhbir 3 milyon 82 bin lira, 2011 yılında ise 173 muhbir 4 milyon 219 bin lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.

Böylece son 6 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 705 kişiye toplamda 29 milyon 797 bin 992 liralık ikramiye ödendi.

Etiketler: kaçakçı ihbarı, maliye bakanlığı, İhbar ikramiyesi
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