İhanetin izleri silindi Türksat yüzde 11 büyüdü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yükselişini ve bekasını engellemek isteyen asker görünümlü teröristlerin ciddi bir kalkışmada bulunduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Korsan bildirinin okunduğu TRT'nin yayınlarının kesilmesi üzerine helikopterlerin ve cuntacı askerlerin hedefi haline gelen Türksat'ta, darbecilere boğun eğmeyen çalışanlardan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kahramanca şehit olurken, Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy yaralanarak gazi oldular."

Arslan, terör örgütü ve yandaşlarının, o gece ulusal kanalların devletin yanında durmasını ve vatandaşı bilgilendirmesini engellemek için olağanüstü gayret sarf ettiklerine dikkati çekerek, "Personelimiz, yaptığı görevin bilinciyle onlara gerekli desteği vermemiş, ülkemizde ulusal yayın yapan kuruluşlarımızın yayınlarına destek olma çalışmalarımızın devam etmesi adına olağanüstü gayret sarf etmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cuntacı askerlerin, kanalları yayından kaldıramayacaklarını anlamaları üzerine farklı bir emirle kampüsü boşaltma kararı aldıklarını hatırlatan Arslan, daha sonra kampüsün bombalandığını kaydetti.

"Türksat personeli sayesinde yayınlar aksamadı"

Arslan, Türksat çalışanlarının darbe girişiminde bulunanlara yardımcı olmaması üzerine tesislere zarar verildiğini ancak yayınların uyduya çıkışında herhangi bir aksama yaşanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi darbecilere kahramanca karşı koyan Türksat personeli sayesinde yayınlar aksamadı ve insanlarımız doğru bilgilendirildi. Bu sayede milletimiz, liderlerinin arkasında durmak için meydanlara çıkmış, 'Ben Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, irademin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanındayım' demiştir."

Arslan, 15 Temmuz'da jetlerin bombaladığı Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki binanın kullanılmaz hale geldiğini, hasar gören uplinkler dahil, bütün tesisin onarılması için yaklaşık 7 milyon liralık harcama yapıldığını bildirdi. Enkaz haline gelen yapının camlı bir bölme içine alınarak anıtlaştırıldığını anlatan Arslan, anıtın açılışının 14 Temmuz'da düzenlenecek anma töreninde gerçekleştirileceğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan olumsuz olaylara rağmen Türksat'ın faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde büyümeyi sürdüğünü dile getiren Arslan, 2015'te 846 milyon lira olan şirketin net satışlarının, 2016'da yüzde 11 artarak 941 milyon liraya çıktığını, bu yıl ise 1,1 milyar lira net satışı geçmeyi hedeflediğini anlattı.

"7 milyon liralık hasara uğrayan Türksat, yüzde 11 büyüdü"

Arslan, darbe girişiminin başarısız olmasında mihenk taşının Türksat Gölbaşı Yerleşkesi olduğuna dikkati çekerek, "Burada verilen yaklaşık 7 milyon liralık hasarın izleri silindi, şirket daha sonra yüzde 11 büyüdü." dedi.

Geçen yılki yatırımları hız kesmeyen Türksat'ın uydu, kablo ve bilişim alanlarında 141 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını ifade eden Arslan, "Türksat'ı Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinden biri yapmak için önümüzdeki 3 yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım planladık." diye konuştu.

"894 kişi ihraç edildi"

Arslan, 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı dinleme iddialarıyla gündeme gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile ilgili karara da değinerek, darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bu kurumun kapatılarak görevlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) verildiğini hatırlattı.

Ahmet Arslan, 15 Temmuz'dan sonra 279'u BTK ve TİB'den olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 894 kişinin ihraç edildiğini bildirdi.