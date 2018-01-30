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Buradasınız : » » İHA'ların uçuş süresi 5 katına çıkacak

İHA'ların uçuş süresi 5 katına çıkacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin havadaki gözü olan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) uçuş kapasitesinin arttırılması için düğmeye basıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda terör hedefleri yerli üretim silahlarla vuruluyor. İHA'larla da yer tespiti yapılarak Suriye'nin kuzeyini teröristlere dar ediliyor.

İHA'ların geliştirilmesi için Türk mühendisleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yerli teknolojiyle geliştirilen yeni yakıt sistemi, yakıt pili teknolojisiyle yerli üretim İHA'ların uçuş süresinin 5 katına çıkarılması hedefleniyor.

Proje hayata geçtiğinde İHA'ların enerji ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak. Projeyle, operasyon bölgesindeki askerlere uzun süre gözlem imkanı sağlanacak.

Çalışma, Ankara'daki Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 5’inci Proje Pazarı'nda yer aldı. Yerli firmalar, özgün projeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri için mesaisini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, iha
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