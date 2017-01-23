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Buradasınız : » » Iğdır'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da etkili olan yoğun sis sebebiyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

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Iğdırda yoğun sis sebebiyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da etkili olan yoğun sis sebebiyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'da 3 gündür yaşanan sisin, bugün Iğdır'da etkisini artırması nedeniyle Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm iç hat seferleri yapılamadı.

Dış hat seferi bulunmayan havalimanındaki sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasında yapılması planlanan iç hat seferleri karşılıklı iptal edildi.

Sis dolayısıyla görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Iğdır'dan yapılması planlanan seferlerin, Kars Harakani Havalimanı'ndan gerçekleştirileceği öğrenildi.

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