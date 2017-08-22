Iğdır'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Kent merkezindeki canlı hayvan pazarına ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Sabahın ilk ışıklarıyla pazara gelen vatandaşlar, beğendikleri kurbanlığı en uygun fiyata almak, besiciler ise istedikleri fiyata satabilmek için pazarlık yapıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 650 ile bin 200 liradan alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlar ise 2 bin ile 15 bin lira arasında satılıyor.

Besici Celal Kocakapı, bu yıl kurbanlık küçükbaş hayvanların fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Kurbanlık fiyatının alıcının bütçesine uygun olduğunu belirten Kocakapı, "Kurban fiyatları geçtiğimiz yıla nazaran daha uygun. Geçen yıl 800 ile bin liradan küçükbaş hayvanı satarken, bu yıl küçükbaş hayvan 650 ile bin 200 liradan alıcı buluyor." dedi.

Hayvan pazarına kurbanlık almak için gelen Mehmet Parim de kurbanlık koyun fiyatını pahalı bulduğunu dile getirerek, "Geçen yıl kurbanlık koyunu 500 liraya aldım. Bu yıl aynı koyunu 750 ile 850 liradan aşağı bulamıyorum. Koç fiyatı daha da pahalı, bin 200 lirayı buluyor. Fiyatlar böyle giderse bütçeme uygun kurbanlık bulamayacağım." diye konuştu.