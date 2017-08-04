Iğdır'da kaçak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giren kişiler ile bu kişilerin ülkeye girmesini organize ettikleri belirtilen insan kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollardan ve İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 33 kişi ile insan kaçakçılığı organizatörü oldukları belirtilen biri İran uyruklu 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bu kişilerden insan kaçakçılığı organizatörü olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen bir Türk vatandaşı, çıkarıldığı mahkemece "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri süren İran uyruklu diğer organizatör ile 33 kaçağın ise sınır dışı edileceği belirtildi.