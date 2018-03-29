Iğdır'da gümrük operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin Nahçıvan'a açılan sınır kapısı olan Dilucu Sınır Kapısı'nda, kaçakçılık, evrakta sahtecilik ve hayali ihracat yapıp rüşvet aldıkları gerekçesiyle kentte 13 Mart Salı günü düzenlenen operasyonla 46 kişi gözaltına alındı.

Aralarında iş adamları, gümrük muhafaza memurları ile şoförlerin de olduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Iğdır Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 21'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA