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Buradasınız : » » Iğdır'da göçmenler için Geçici Geri Gönderme Merkezi kuruluyor

Iğdır'da göçmenler için Geçici Geri Gönderme Merkezi kuruluyor

Iğdır'da göçmenlerin ülkelerine iadesi için 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi yapılması çalışmalarına başlandı.

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Iğdırda göçmenler için Geçici Geri Gönderme Merkezi kuruluyor

Iğdır'da göçmenlerin kontrolsüz şekilde şehir sınırları içinde dolaşmalarını ve seyahat etmelerini engellemek amacıyla Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin kurulması planlanıyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yapacağı. 5 bin kişilik merkezin kurulması için çalışmalar başlatıldı. 

Merkez, Ağrı Doğubayazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı köyü bölgesinde kurulacak.

Iğdır Valiliği getirilecek göçmenlerin günlük ihtiyaçlarının merkez içinde karşılanacağı açıkladı.

"Göçmenlerin merkez içindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme içme, sağlık işlemleri yapılacak olup hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: ığdır, göçmenler
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