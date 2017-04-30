Iğdır'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 18 kişiden 14'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan şüphelilerin gözaltına alınması için farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 üniversite öğrencisi, 4 emniyet mensubu, 2 doktor ve 1 eczacının yakalanması için harekete geçen ekipler 18 şüpheliden 14'ünü gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3'ü Fetullah Gülen tarafından yazılan, 5'i yasaklı yayın olan 8 kitap, 4 Sızıntı Dergisi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.