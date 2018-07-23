Iğdır'da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi tarafında bulunan yaylada, Mahmut Biter'e ait 2 sürü, bölgede etkili olan yağmur nedeniyle korunmak için bir araya toplandı.

Hayvanların bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, 74 koyun telef oldu. Kayalık bölgeye sığınan çoban Saddam Aras yara almadan kurtuldu.

Çiftçi Yusuf Süre, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Koyunların bulunduğu sürüye yıldırım isabet etti. Çoban kayanın dibine sığınmıştı, yoksa o da yıldırımdan etkilenirdi. 74 koyun telef oldu, zararımız çok büyük." dedi.

Kaynak: AA