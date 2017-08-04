Iğdır ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Iğdır ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen ve "torbacı" olarak tabir edilen 18 sokak satıcısı yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır kent merkezinin yanı sıra ilin Aralık ilçesi ve Melekli beldesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete getirildi.

Zanlıların yanında bulunan 111 gram uyuşturucu madde, 70 sentetik ecza maddesi ile biri kuru sıkı 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi.