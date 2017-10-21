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Iğdır merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, Bank Asya'daki mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

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Iğdır merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, Bank Asya'daki mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Bank Asya'da hesapları bulunan ve 17-25 Aralık sürecinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının talimatı üzerine mevduatlarını önemli şekilde yükselttikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır, Muş, İstanbul, Rize, Erzurum ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda soruşturma kapsamında aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Iğdır merkezli FETÖ operasyonu, Bank Asya
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