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İfadesi alınan 2 makinist serbest

Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili 2 makinist ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesi alınacak.

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İfadesi alınan 2 makinist serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yolcu treninin 5 vagonu raydan çıkarak devrildi.

Kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 318 kişiden 194'ü taburcu edildi.

124 yaralının ise tedavileri sürüyor. Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmada 2 makinist ifadeye çağrıldı, daha sonra serbest bırakıldı.

Savcılık tren kazasıyla ilgili seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.

Buarada sabah erken saatlerde AKUT, UMKE ve AFAD ile itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Bölgede, Devlet Demiryolları'nın çalışmaları başladı.

Devrik vagonlar, yeni raylarla bölgeye sevk edilecek vinçlerle taşıma vagonlarına yüklenecek. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Çorlu
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