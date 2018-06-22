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İETT yaz tarifesine geçiyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) yaz tarifesi 25 Haziran'da başlayacak.

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İETT yaz tarifesine geçiyor

İETT'den yapılan açıklamaya göre, İETT'nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat hareket saatlerinde bu yıl yaz uygulamasına 25 Haziran'da geçilecek.

Düzenlemede, okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.

Kıştan farklı olarak yaz için yeniden programlanan hat-hareket saatlerine yolcular, "www.iett.istanbul" adresinden ve "MOBİETT" uygulamasından ulaşabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yaz tarifesi, İETT
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