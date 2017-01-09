  • 09 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.713
    EURO 3.909
  • BIST 77216.48
    ALTIN 140.702
Buradasınız : » » İDO'nun seferlerine 'olumsuz hava' engeli

İDO'nun seferlerine 'olumsuz hava' engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferleri yarın saat 12.00'a kadar gerçekleştirilemeyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İDOnun seferlerine olumsuz hava engeli

Yoğun kış şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferleri yarın saat 12.00'a kadar yapılamayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO, bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, yarın saat 12.00'a kadar olan tüm deniz otobüsü ve hızlı feribot dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz şekilde devam ediyor. 

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, ido, ido sefer iptalleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER