İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 17.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferi yapılamadı.

Şirket, 18.30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı,18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü ile 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferlerini iptal etti.

Bu arada, 22 Aralık Perşembe günü ise 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi de iptal edildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü, Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise yapılmaya devam ediyor.