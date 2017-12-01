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İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri iç hat seferleri olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDOdan sefer iptalleri

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Açıklama İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'nun internet sitesinden yapıldı.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ikinci bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ido
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