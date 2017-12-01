İDO'dan sefer iptalleri

Açıklama İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'nun internet sitesinden yapıldı.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ikinci bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Deniz Otobüsleri iç hat seferleri olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi.
Açıklama İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'nun internet sitesinden yapıldı.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ikinci bir duyuruya kadar tüm iç hat seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.
Kaynak: TRT Haber