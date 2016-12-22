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İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İDOdan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot ile 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 18.45 Bostancı- Yenikapı-Bandırma, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.

Şirketin yarınki 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ve 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi de iptal edildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor. AA

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, ido
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