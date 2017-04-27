  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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İDO'dan maraton ve 1 Mayıs'a özel sefer düzenlemesi

İDO, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla seferlerinde düzenleme yaptı.

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İDOdan maraton ve 1 Mayısa özel sefer düzenlemesi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla seferlerinde düzenleme yaptı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü Yenikapı miting alanından başlayacak ve sahil şeridi boyunca Eyüp'e koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle güzergahta kalan İDO seferleri iptal edildi.

Bu kapsamda, 07.45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 09.45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 11.45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 13.45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamayacak.

Yarı maratonda 07.46 Yenikapı-Yalova/Yalova-Yenikapı, 09.46 Yenikapı-Yalova/Yalova-Yenikapı, 11.46 Yenikapı-Yalova/Yalova-Yenikapı, 13.46 Yenikapı-Yalova/Yalova-Yenikapı hattında ek deniz otobüsü seferi koyuldu.

Harem-Sirkeci araba vapuru hattı seferleri de 30 Nisan Pazar günü sabah saat 06.00'dan etkinlik sonuna kadar karşılıklı iptal edilecek.

1 Mayıs

İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri doğrultusunda 28 Nisan Cuma gününden itibaren ek sefer düzenlenecek. Mevcut tarifeli seferlerin yanı sıra dış hatlarda 27 hızlı feribot/ferrycat, 25 deniz otobüsü olmak üzere toplamda 52 ek sefer yapılacak.

Bu yıl 1 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesi üzerine uzun hafta sonu tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler için Pendik-Yalova, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Bursa, Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa ve Kadıköy-Yenikapı/Armutlu Tatil Köyü-Armutlu seferleri karşılıklı olarak artırıldı. AA

Etiketler: ido, maraton, 1 Mayıs, özel sefer
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