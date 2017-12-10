İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece),

09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),

10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bazı İDO seferleride iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri ise lodos nedeniyle iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yenikapı-Yalova, 9.45 Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Ayrıca 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Yalova-Yenikapı, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri ile 7.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA