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Buradasınız : » » İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO ve BUDOnun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece),

09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),

10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bazı İDO seferleride iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri ise lodos nedeniyle iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yenikapı-Yalova, 9.45 Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Ayrıca 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Yalova-Yenikapı, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri ile 7.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA

Etiketler: sefer iptali, bursa deniz otobüsleri, BUDO
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