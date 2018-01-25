Türkiye » İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Buradasınız : Ana Sayfa

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 06:18



