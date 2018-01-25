İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun iptal edilen seferleri
25-01-2018 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
25-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
25-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
25-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
25-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
25-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal ettiği seferleri
25.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
25.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
25.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
25.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
25.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
25.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
25.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: İHA