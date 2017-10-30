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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerinin yapılmayacağını duyurdu.

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İDO ve BUDOnun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun sefer iptalleri 

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, ido sefer iptalleri
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