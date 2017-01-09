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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İDO ve BUDOnun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı dış hat seferlerini daha iptal etti.
 
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa dış hat deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Bu arada, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy ile 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamadı.
 
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.
 
İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiği duyurmuştu.
 
BUDO'nun bazı seferleri iptal
 
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.45, seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
 
BUDO'nun saat 07.00 ve 08.00'deki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı. AA
Etiketler: olumsuz hava, ido
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