İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Şubat Cumartesi günü saat 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü servisleri yapılmayacak.
BUDO'da iptal seferler şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
DHA