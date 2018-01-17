İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:34



