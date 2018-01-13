İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmeleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; saat 09.00'da Bursa (Armutlu) - İstanbul (Yenikapi/Kadiköy), 09.30 Balıkesir (Bandirma) - İstanbul (Yenikapi/Bostancı), 09.50 İstanbul (Kadikoy/Yenikapi) - Bursa,10.30 Bursa - İstanbul (Yenikapi/Kadiköy), 11.50 İstanbul (Kadikoy/Yenikapi) - Bursa, 12.30 Bursa - İstanbul (Yenikapi/Kadiköy), 12.50 İstanbul (Kadikoy/Yenikapi) - Bursa seferleri ile saat 18.45 İstanbul (Bostanci/Yenikapi) - Balıkesir (Bandirma) seferi iptal edildi.

BUDO sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre; saat 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) , 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) , 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) , 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ,14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferleri ile 16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi.

Kaynak: TRT Haber