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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

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İDO ve BUDOdan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamadı.

Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO seferlerine fırtına engeli

BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

BUDO'nun saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu. AA

Etiketler: sefer iptalleri, bursa, BUDO
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