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Buradasınız : » » İDO ve BUDO seferlerine hava engeli

İDO ve BUDO seferlerine hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO ve BUDO seferlerine hava engeli

İstanbul Deniz otobüsleri, bu sabah saat 7.45 ile 8.30 arasında İstanbul ile Bandırma ve Bursa arasındaki 3 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı,
07:50 Kadikoy-Yenikapı-Bursa,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenıkapi-Kadıköy, deniz otobüsü seferleri iptal edildi. 

Bursa Deniz Otobüsleri de İstanbul ve Bursa arasında saat 7'den 9.30'kadar karşılıklı 6 seferini iptal etti.

07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ido, BUDO, deniz seferleri
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