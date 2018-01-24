İDO ve BUDO seferlerine hava engeli

İstanbul Deniz otobüsleri, bu sabah saat 7.45 ile 8.30 arasında İstanbul ile Bandırma ve Bursa arasındaki 3 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı,

07:50 Kadikoy-Yenikapı-Bursa,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenıkapi-Kadıköy, deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri de İstanbul ve Bursa arasında saat 7'den 9.30'kadar karşılıklı 6 seferini iptal etti.

07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: TRT Haber