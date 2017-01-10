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İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.30 Yenikapı-Bursa, 07.30 Bursa-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 08.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.
 
Bugün ayrıca saat 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri ile 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yalova-Yenikapı, 09.45 Yenikapı-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 11.45 Yalova-Yenikapı, 11.45 Yenikapı-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.
 
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
 
BUDO'da bazı seferleri iptal etti
 
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de başlaması gereken deniz otobüsü seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı. AA
Etiketler: deniz otobüsü, BUDO
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