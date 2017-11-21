İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.30 Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferleri de yapılamadı.
Kaynak: AA