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Buradasınız : » » İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz otobüsleri ve Bursa Deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal edildi.

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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,

08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamadı. 

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları dolayısıyla yapılamayan seferler,

07.30 Beşiktaş - Kadıköy- Yenikapı - Bursa, 

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı,

08.20 Bursa - Yenikapı - Kadıköy - Beşiktaş,

08.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy - Beşiktaş,

08.30 Armutlu - Armutlu TK - Yenikapı - Kadıköy

Olumsuz hava koşulları nedeniyle,

09.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa,

10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy,

11.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa,

12.00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma,

12.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy,

12.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa deniz otobüsü seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Etiketler: sefer iptalleri, bursa deniz otobüsleri, BUDO
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