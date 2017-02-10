İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,
08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya),
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamadı.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları dolayısıyla yapılamayan seferler,
07.30 Beşiktaş - Kadıköy- Yenikapı - Bursa,
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı,
08.20 Bursa - Yenikapı - Kadıköy - Beşiktaş,
08.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy - Beşiktaş,
08.30 Armutlu - Armutlu TK - Yenikapı - Kadıköy
Olumsuz hava koşulları nedeniyle,
09.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa,
10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy,
11.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı - Bursa,
12.00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma,
12.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy,
12.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa deniz otobüsü seferleri de gerçekleştirilemeyecek.