İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle;
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve,
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'nun seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 10.30'da başlaması planlanan İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. AA