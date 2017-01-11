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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle baz seferlerini iptal etti.

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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hava muhalefeti nedeniyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Ayrıca, 07.00 Yenikapı-Bandırma ile 07.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri karşılıklı gerçekleştirilemedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferler gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. 

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