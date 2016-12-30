İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.
İptal edilen diğer seferler ise şöyle:
Saat Sefer Araç
09.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı Deniz Otobüsü
10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü
10.30 Yalova - Tuzla - Kartal Deniz Otobüsü
11.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı Deniz Otobüsü
12.00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot
BUDO'da bazı seferlerini iptal etti
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Saat Sefer
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)