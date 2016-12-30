İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

İptal edilen diğer seferler ise şöyle:

Saat Sefer Araç

09.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı Deniz Otobüsü

10.30 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

10.30 Yalova - Tuzla - Kartal Deniz Otobüsü

11.30 Beşiktaş - Kadıköy - Yenikapı Deniz Otobüsü

12.00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

BUDO'da bazı seferlerini iptal etti