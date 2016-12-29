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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
 
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Yalova-Tuzla-Kartal, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Bandırma-Yenikapı hattındaki 18.30 hızlı feribot seferi programdan çıkarıldı.
 
Aynı gerekçeyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova ve 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri de yapılamadı.
 
BUDO'dan sefer iptalleri
 
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
 
BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. AA
Etiketler: ido, deniz otobüsü, BUDO
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