İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İDO bazı seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi yapılamadı.
Şirketin saat 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gökçeada - Kabatepe 13.00 ve Kabatepe - Gökçeada 15.00 seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlere yeniden başlanacak. AA