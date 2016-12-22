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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO seferlerinden bazılarını olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.
 
Şirketin 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.
 
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü, Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise devam ediyor. 
 
BUDO'dan sefer iptalleri
 
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
 
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. 
Etiketler: sefer iptalleri, ido, deniz otobüsü
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