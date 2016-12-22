İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

Şirketin 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü, Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise devam ediyor.

BUDO'dan sefer iptalleri