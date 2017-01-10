  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.781
    EURO 4.004
  • BIST 77327.27
    ALTIN 143.838
Buradasınız : » » İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti

İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti

İDO'nun bugün yapılacak tüm dış hat seferleri iptal edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm dış hat seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İDO, kış şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi, görüş mesafesinin kısalması ve fırtınanın etkisini arttırması dolayısıyla bugün 23.59'a kadar tüm dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.

İDO'da bugün yalnızca Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü ile Harem-Sirkeci, Eskihisar-Topçular hattındaki arabalı vapur seferleri normal seyrinde yapılmaya devam edecek.

Tüm seferlerin yarın normal seyrinde yapılması planlanıyor. 

Etiketler: ido, sefer iptalleri, dış hat seferleri iptal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER