İDO seferlerine olumsuz hava engeli

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile 18.45 Bostancı-Yenikapı- Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamamıştı.

Kaynak: AA