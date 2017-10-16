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Buradasınız : » » İdlib'e komşu Reyhanlı'da askeri hareketlilik sürüyor

İdlib'e komşu Reyhanlı'da askeri hareketlilik sürüyor

Hatay'a gönderilen paletli zırhlı vinç, iş makinesi ve askeri araçlar sınır hattına konuşlandırıldı.

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İdlibe komşu Reyhanlıda askeri hareketlilik sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'a getirilen paletli zırhlı vinç, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına sevk edildi.

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de devam ediyor.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen paletli zırhlı vinç, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Etiketler: Reyhanlı, idlib, hatay, askeri hareketlilik, askeri
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