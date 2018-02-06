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Buradasınız : » » İdlib'deki saldırıda şehit olan DSİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'deki saldırıda şehit olan DSİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'in kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan DSİ personeli Mahmut Pakyürek toprağa verildi.

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İdlibdeki saldırıda şehit olan DSİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Mahmut Pakyürek'in cenazesi, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

56 yaşındaki Mahmut Pakyürek'in naaşı, İmamoğlu ilçesi Koyunevi Mahallesi'deki babaevine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Koyunevi Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Pakyürek'in eşi Fadime, çocukları Cabbar, İsmail, Akın ve Batuhan Pakyürek ile yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

Bakan Eroğlu, Pakyürek'in eşi ve çocuklarına başsağlığı ve sabır diledi.

Edilen duaların ardından Pakyürek'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Terör saldırısında, DSİ mensuplarından Yasin Tanboğa 30 Ocak'ta, ağır yaralanan treyler operatörü Mahmut Pakyürek de tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, dsi şehit
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