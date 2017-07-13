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İdari yargıda 154 hakimin görev yeri değişti

HSK İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi.

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İdari yargıda 154 hakimin görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Görev yeri değişen hakimlerin tam listesi

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Etiketler: idari yargı, HSK İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle
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