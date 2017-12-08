İcra takibi "elektronik" ortama taşınıyor

Adalet Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik kanun tasarısı taslağı hazırladı.

Ödeme ihtarı ve tebliğe ilişkin zarf bilgileri, UYAP bünyesinde oluşturulacak Merkezi Takip Sistemi üzerinden PTT'ye iletilecek, evrak çıktılarını alacak PTT, ödeme talebini borçluya tebliğ edecek.

Haciz aşamasına kadar olan takip elektronik ortamda yapılmasıyla icra dairelerinin iş yükü azaltılacak.

Alacaklı vekili, para alacaklarıyla ilgili icra takibini Merkezi Takip Sistemi'ndeki talep formunu doldurarak başlatacak.

Harç ve masraflar da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilecek. Böylece, icra takibi sisteme kayıt anında başlamış sayılacak.

Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları, borçlu tarafından süresinde Merkezi Takip Sistemi'ndeki alacaklıya ait ve sistemle ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde açılan icra takibi sona erecek.

Takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden doğan para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmedikçe yapılamayacak.

Yapılacak yeni uygulamalar ve düzenlemelerle takip işlemleri, daha az emek ve mesai harcanarak gerçekleştirilebilecek.

AA