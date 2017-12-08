  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.536
  • BIST 107524.55
    ALTIN 154.733
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İcra takibi "elektronik" ortama taşınıyor

İcra takibi "elektronik" ortama taşınıyor

Hazırlanan kanun taslağına göre, haciz aşamasına kadar olan takip elektronik ortamda yapılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İcra takibi &quot;elektronik&quot; ortama taşınıyor

Adalet Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik kanun tasarısı taslağı hazırladı.

Ödeme ihtarı ve tebliğe ilişkin zarf bilgileri, UYAP bünyesinde oluşturulacak Merkezi Takip Sistemi üzerinden PTT'ye iletilecek, evrak çıktılarını alacak PTT, ödeme talebini borçluya tebliğ edecek.

Haciz aşamasına kadar olan takip elektronik ortamda yapılmasıyla icra dairelerinin iş yükü azaltılacak.

Alacaklı vekili, para alacaklarıyla ilgili icra takibini Merkezi Takip Sistemi'ndeki talep formunu doldurarak başlatacak.

Harç ve masraflar da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilecek. Böylece, icra takibi sisteme kayıt anında başlamış sayılacak.

Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları, borçlu tarafından süresinde Merkezi Takip Sistemi'ndeki alacaklıya ait ve sistemle ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde açılan icra takibi sona erecek.

Takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden doğan para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmedikçe yapılamayacak.

Yapılacak yeni uygulamalar ve düzenlemelerle takip işlemleri, daha az emek ve mesai harcanarak gerçekleştirilebilecek.

AA

Etiketler: PTT, Adalet Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER